Dobradinha em terras germânicas. Depois de conquistar a Bundesliga, o Bayern de Munique fechou este sábado a época em solo nacional com chave de ouro, ao vencer a Taça da Alemanha. Na final, os bávaros bateram o Bayer Leverkusen, por 4-2.

Num Estádio Olímpico de Berlim praticamente vazio, o Bayern desde cedo comando o jogo e adiantou-se logo aos 16 minutos da partida. Alaba cobrou de forma exemplar um livre direto à entrada da área do Leverkusen e fez o 1-0 na partida.

Oito minutos depois, o 2-0, da autoria de Gnabry. Lançado por Kimmich – grande visão de jogo do médio – o extremo alemão teve a frieza necessário na área adversário e atirou cruzado para o segundo do encontro.

A meia-hora dos 90, a formação de Hansi Flick matou definitivamente o jogo, pelo suspeito de costume. Quem? Lewandowski, claro.

Desta feita, porém, o avançado polaco contou com a preciosa ajuda do guardião adversário. Lewa atirou de muito longe, mas à figura de Hradecky. O problema é que o finlandês não conseguiu agarrar a bola e esta acabou por bater nas suas pernas e ir para dentro da baliza.

O Bayer reduziu pouco depois, aos 63 minutos, por intermédio de Sven Bender, antes de Lewandowski voltar a fazer das suas: num momento cheio de classe – picou a bola sobre Hradecky –, o polaco bisou e festejou assim o 51.º golo da temporada, em 43 jogos.

Mesmo em cima do apito final, Havertz fez o 4-2 final, de penálti. O árbitro deu o jogo por terminado logo a seguir e seguiram-se os festejos bávaros.

Termina em beleza a temporada do Bayern em solo alemão, com a conquista da sua 20.ª Taça da história. Segue-se agora a fase final da Liga dos Campeões, em Portugal, no próximo mês.