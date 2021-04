Depois da eliminação na Liga dos Campeões, o campeão europeu Bayern Munique regressou à Bundesliga alemã com um triunfo importante na defesa da liderança rumo ao título: 3-2 na Volkswagen Arena, ante o terceiro classificado, o Wolfsburgo, na 29.ª jornada do campeonato.

Ainda sem Robert Lewandowski, Goretzka, Tolisso, Gnabry ou Sule, entre outros, a equipa bávara fez-se valer do jovem de 18 anos Jamal Musiala, que bisou aos 15 e aos 37 minutos. Pelo meio, Choupo-Moting também marcou para a equipa de Hans-Dieter Flick (24m) e o incontornável Wout Weghorst faturou para a equipa da casa (35m): ao intervalo, havia 1-3 no marcador.

No segundo tempo, os comandados de Oliver Glasner relançaram a partida com o 2-3 apontado por Maximilian Philipp, aos 54 minutos, mas o resultado não sofreu alterações e o Bayern aumenta de cinco para sete os pontos de vantagem na liderança (68 para 61 do Leipzig, que empatou na véspera com o Hoffenheim).

Quem não aproveitou a derrota do Wolfsburgo para subir ao terceiro lugar foi o Eintracht Frankfurt, que saiu arrasado do Borussia-Park, ao ser goleado por 4-0 pelo Borussia Monchengladbach. Dias depois do anúncio da mudança do treinador Adi Hutter do Eintracht para o adversário desta tarde, o português André Silva não faturou nos 90 minutos em campo. Ginter (10m), Hofmann (60m), Bensebaini (67m) e Wolf (90+5m) escreveram o triunfo robusto dos comandados de Marco Rose.

Na classificação, o Eintracht segue em quarto, com 53 pontos, a um do Wolfsburgo e com mais sete que o Borussia Dortmund, quinto com 46 pontos e menos um jogo.

Alemanha: resultados e classificação atualizada

Já o Schalke 04, com Gonçalo Paciência no banco, não conseguiu dar seguimento à vitória da jornada anterior e foi goleado pelo Friburgo, por 4-0. A equipa da casa construiu o triunfo com golos de Holer (7m), Sallai (22m) e um bis de Gunter (50m e 74m). A missão da formação de Gelsenkirchen está cada vez mais complicada na luta pela permanência e ganhar os cinco jogos restantes pode nem chegar para o 16.º lugar, que dá acesso à luta com o terceiro classificado da II Liga, num play-off.

Já o Union Berlim recebeu e venceu o Estugarda, por 2-1. Grischa Promel (20m) e Petar Musa (43m) deram vantagem aos unionistas na primeira parte, tendo os visitantes reduzido por Phillip Forster, já no segundo tempo, aos 49 minutos.

Na WWK Arena, houve empate sem golos entre Augsburgo e Arminia Bielefeld.

Este sábado, há ainda um Bayer Leverkusen-Colónia (17h30).