O Anderlecht-Genk, da 19.ª jornada do campeonato belga, disputou-se em dezembro e terminou com vitória dos anfitriões por 2-1, mas vai ser repetido, devido a um erro de arbitragem.

Os visitantes queixaram-se de um erro do árbitro Nathan Verboomen que, aos 23 minutos, anulou um golo, numa altura em que o marcador estava a zeros. Bryan Heynen falhou o penálti, mas Yira Sor, na recarga, marcou. Alertado pelo VAR, o árbitro anulou o lance, isto porque o jogador do Genk entrou na grande área antes da marcação do penálti. Depois, foi assinalado livre indireto favorável ao Anderlecht.

Mais tarde, o Genk fez-se valer das imagens para mostrar que Yari Verschaeren, do Anderlecht, também invadiu a área antes do penálti, ou seja, de acordo com os regulamentos, o penálti teria de ser repetido.

🚨 ¡HISTÓRICA DECISIÓN EN EL FÚTBOL DE BÉLGICA! 🚨



🇧🇪 Por un ERROR DEL VAR en el gol anulado a Yira Sor, el partido que terminó ganando Anderlecht por 2-1 ante Genk en la Juplier Pro League deberá REPETIRSE



📌 Al jugador nigeriano le habían cobrado invasión de área tras… pic.twitter.com/7Sq6LlcUMH — SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2024

O Departamento de Arbitragem Profissional decidiu, a 8 de janeiro, que o jogo não seria repetido e apontou que se tinha tratado de «um erro de arbitragem na apreciação de um facto do jogo», tendo considerado que não houve «nenhum erro na aplicação das regras do jogo».

Porém, agora, o Conselho Disciplinar do Futebol Profissional da Bélgica ordenou que o jogo fosse repetido para uma data ainda a designar.

Refira-se que o Anderlecht é segundo classificado da liga belga, com 43 pontos, enquanto o Genk ocupa o quinto posto, com 35.