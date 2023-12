A Liga espanhola (La Liga) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciaram, esta terça-feira, um acordo para a publicação das comunicações entre o árbitro principal nos jogos e o vídeo-árbitro.

A divulgação dos áudios, acompanhados pelas imagens dos lances, vai começar a ser feita dentro de menos de um mês, a partir de 10 de janeiro de 2024, dia do arranque da Supertaça espanhola, que tem meias-finais agendadas para dias 10 e 11 e a final marcada para o dia 14.

A mesma operação vai ser feita para os jogos da 20.ª jornada da primeira liga espanhola e para a 22.ª jornada da segunda liga, rondas que têm jogos compreendidos entre os dias 12 e 15 de janeiro.

«A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a La Liga concordaram em começar a publicar as imagens com as conversas de áudio entre o árbitro em campo e o VAR quando houver uma revisão em campo de uma ação, através dos operadores oficiais da competição e no final de cada dia de competição durante uma jornada», referem os dois organismos, em comunicado conjunto.

«Esta iniciativa abre uma nova fase de colaboração e cooperação entre a RFEF, o Comité Técnico de Árbitros (CTA) e a La Liga, com o objetivo de tornar mais transparente a arbitragem no futebol profissional e nas próprias competições», destacam, ainda.