João Félix explicou, no final do jogo do Mestalla com o Valencia (1-1) porque motivo demorou a festejar o golo que inaugurou o marcador.

O anaçado português, citado pelo Mundo Deportivo, disse que não foi por qualquer motivo especial. Simplesmente estava na dúvida se haveria algum fora de jogo no lance.

«Por vezes, comemorar um golo tem um sabor agridoce porque depois é anulado, por haver um fora de jogo ou porque houve uma falta cinco minutos antes. Eu não sabia se o Raphinha estava fora de jogo, ou não, e por isso fiquei ali, festejei menos, só isso», explicou João Félix.

O internacional português admitiu que o Barcelona está num momento complicado, já que vinha de «duas derrotas complicadas e voltou a não vencer», mas considerou que a equipa «está a fazer as coisas bem, até porque cria muitas ocasiões e marca em todos os jogos».

Os jogadores precisam apenas de «estar mais concentrados e não sofrer golos», já que isso os deixará mais perto de ganhar, acrescentou.