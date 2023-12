Depois de duas derrotas consecutivas, o Nápoles regressou este sábado às vitórias na Serie A, na receção ao Cagliari (2-1).

Na ressaca do triunfo frente ao Sp. Braga, para a Liga dos Campeões, os napolitanos adiantaram-se no marcados aos 69 minutos: Mário Rui, em campo há dez minutos, cruzou com conta, peso e medida para a cabeça de Osimhen, que fez o 1-0.

Logo a seguir (72m), no entanto, a formação da Sardenha chegou ao empate, por intermédio de Leonardo Pavoletti, servido por Luvumbo.

Mas este empate também não durou muito. A 15 minutos dos 90, Osimhen trabalhou contra tudo e contra todos e «inventou» o 2-1, da autoria de Kvaratskhelia.

Com este resultado, o Nápoles está, à condição, no quarto lugar do campeonato espanhol, com 27 pontos. O Cagliari é 16.º, com 13 pontos.

Mais cedo, refira-se, o Lecce venceu na receção ao Fronisone, também por 2-1.