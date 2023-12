O Athletic de Bilbao dominou o jogo com o Atlético de Madrid, que esteve uma sombra do que tem mostrado nas últimas partidas. A equipa de Ernesto Valverde venceu de forma mais do que merecida, por 2-0, e ficou a dois pontos do rival desta tarde.

Apesar de jogar com três centrais e de tentar povoar o meio-campo, Diego Simeone viu a equipa da casa mandar na partida, com os irmãos Williams endiabrados nos flancos.

A primeira parte não teve golos, até porque Oihan Sancet desperdiçou uma grande penalidade, atirando por cima da baliza.

Os bascos estiveram ainda melhor no segundo tempo e, depois de um pontapé de canto, aproveitaram a apatia da defesa madrilena para inaugurar o marcador, por Guruzeta, aos 51 minutos.

O momento alto do jogo, contudo, foi o segundo golo da equipa da casa: uma obra de arte assinada por Nico Williams, aos 64 minutos.

O Athletic ainda teve mais oportunidades para marcar, mas esbarrou em Oblak. Com esta vitória, manteve a quinta posição, mas agora apenas a dois pontos do Atlético de Madrid, que ainda tem um jogo em atraso.