A Federação Belga de Futebol (RBFA) está à procura do novo selecionador após a saída de Roberto Martínez, que se seguiu à eliminação da Bélgica na fase de grupos do Mundial 2022 e fez algo que não é comum para o efeito, mas que também não é inédito: lançou uma oferta de emprego e os interessados podem candidatar-se por email até 10 de janeiro de 2023.

«Com a publicação da oferta de emprego, lançamos oficialmente o processo de seleção do novo selecionador nacional», pode ler-se, no comunicado da RBFA, publicado na terça-feira.

E os requisitos solicitados pela Federação são claros. «A RBFA está à procura de um selecionador nacional a tempo inteiro, que saiba o que significa vencer. O novo selecionador nacional terá necessária e decididamente de ser ambicioso e ter necessária experiência internacional ao mais alto nível, conhecimentos e ideias táticas, bem como competências pessoais adequadas. Será um vencedor em série com experiência a orientar jogadores de alto nível. Também saberá criar um grupo coeso e integrar jovens jogadores. A RBFA procura um especialista tático, que terá apoio às suas escolhas com base em dados, tecnologia e parâmetros objetivos e que utilizará a experiência e a estrutura desportiva da RBFA», pode ler-se, no anúncio da entidade.

De resto, a RBFA já tinha feito o mesmo em 2016, aquando da saída de Marc Wilmots, a quem se seguiu Roberto Martínez. E em comparação com o anúncio online feito há seis anos, o único parâmetro que não consta é o de «comunicador forte e aberto», pelo que a entidade belga procura algo aproximado a Roberto Martínez para dar continuidade ao trabalho, que não teve, porém, os objetivos desejados no Qatar.