Club Brugge anunciou esta quinta-feira que o norueguês Rony Deila será o treinador da equipa belga na próxima temporada, sucedendo ao inglês Scott Parker que, por sua vez, tinha sucedido a Carl Hoefkens, na atribulada temporada dos campeões belgas que, esta época, defrontaram o FC Porto (fase de grupos) e Benfica (oitavos de final) na Liga dos Campeões.

Rony Deila conduziu o Standard Liège ao sexto lugar, na sua primeira temporada na liga belga, já depois de ter sido duas vezes campeão da Escócia, ao serviço do Celtic, uma vez campeão na liga norte-americana, com os New York City, e uma vez campeão da Noruega, com o Stromsgodset, onde acabou a carreira como treinador.

O novo treinador só vai assumir o cargo depois de terminar a atual temporada. Rik De Mil, que tem desempenhado o cargo de forma interina, vai fazer os últimos dois jogos do Club Brugge que, atualmente, está no quarto lugar da liga belga, já arredado da luta pelo título, que vai ser discutido entre o Antuérpia, Union St. Gilloise e Genk.