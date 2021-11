Eden Hazard continua sem conseguir recuperar o nível que demonstrou ao serviço do Chelsea. O avançado Christian Benteke, opiniou sobre o momento de forma do compatriota e colega de seleção, referindo que este «evita o contacto».



«Hazard tem um historial de lesões muito grande e agora evita o contacto. Quando tens tanto lesões, isso acaba por pesar no teu subconsciente. Hazard já não dribla cinco ou seis adversários. Já não precisa de o fazer para jogar bem. Agora sabe mover-se de forma inteligente pelo campo», referiu o jogador do Crystal Palace, citado pelo AS.



Hazard, juntamente com Courtois, participam no triunfo que carimbou a qualificação dos «Diabos Vermelhos» para o Mundial do próximo ano. De seguida, os dois futebolistas foram dispensados dos trabalhos da Bélgica por Roberto Martínez e vão juntar-se mais cedo à equipa do Real Madrid.