Defender um penálti no último minuto para dar a vitória e a liderança isolada à sua equipa, num jogo entre os dois primeiros classificados?

Se Ben Foster interrompeu a reforma para ajudar o Wrexham – clube que nos últimos dois anos ganhou maior mediatismo por ter sido adquirido por Ryan Reynolds e RobMcElhenney e pela série «Welcome to Wrexham» – só por isto já terá valido a pena.

Menos de um mês depois de ter voltado a colocar as luvas para defender de novo as cores do Wrexham (já tinha ali estado em 2004/05), o guarda-redes ex-Manchester United foi decisivo esta segunda-feira, numa tarde épica para a equipa galesa. O triunfo frente ao Notts County, por 3-2, foi selado com um penálti defendido pelo experiente guardião, no último minuto, aos 90+6.

As duas equipas partiam para jogo com 100 pontos cada, numa luta direta pelo primeiro lugar da Liga Nacional (o quinto escalão inglês), o único que vale a promoção direta. Foster defendeu o penálti batido por Cedwyn Scott, evitou o 3-3 e confirmou a liderança isolada para o Wrexham, que agora tem 103 pontos, para 100 do Notts e ainda menos um jogo disputado.

O Wrexham pode assim alargar para seis os pontos de vantagem, quando tem quatro jogos por disputar, para três do Notts County, o clube profissional mais antigo do mundo e onde joga o português Rúben Rodrigues.

Foster, que completou 40 anos há precisamente uma semana, deu uma enorme prenda à maioria dos 10 mil adeptos no The Racecourse Ground e deixou ainda mais perto o Wrexham do tão desejado regresso à League Two, a quarta divisão inglesa, depois da descida em 2008.