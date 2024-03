O lateral-esquerdo do Benfica Álvaro Carreras foi titular na derrota da seleção sub-21 de Espanha esta quinta-feira, por 2-0, num encontro particular com a Eslováquia.

Jambor (33m) e Kapralik (74m) apontaram os golos dos eslovacos.

À semelhança dos restantes titulares, Carreras foi substituído ao intervalo.

A seleção espanhola de sub-21, para a qual Nico González também estava convocado, mas ficou de fora por lesão, defronta a Bélgica a 26 de março, em jogo de qualificação para o Europeu da categoria.