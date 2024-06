Arthur Cabral presenteou os adeptos do Benfica com alguns golos de belo efeito, durante a temporada passada, inclusive de calcanhar e de pontapé de bicicleta.

Agora, num só dia, Cabral marcou dessas duas formas, durante um jogo solidário, realizado na cidade de Campina Grande, no Brasil. O avançado organizou a partida que teve também a participação dos colegas Marcos Leonardo, Morato e David Neres.

O jogador recebeu de peito, aplicou um pontapé de bicicleta certeiro e celebrou com os colegas. No momento dos festejos, mandou «um abraço para a galera do Benfica», através de uma transmissão no Youtube.

Este foi o segundo de três jogos solidários organizados pelo avançado que passou pela Fiorentina e Basileia. As verbas provenientes do jogo vão reverter para os cidadãos necessitados da cidade natal de Cabral. No final, o jogador do Benfica agradeceu a todos os participantes.