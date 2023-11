O lateral-esquerdo Benjamin Mendy entrou com uma ação «multimilionária» no Tribunal do Trabalho contra o Manchester City, alegando salários em atraso, desde que foi acusado de violação e agressão sexual, em 2021.

O internacional francês, recorde-se, foi ilibado dos crimes em julho. O jogador de 29 anos acusa os citizens de não terem pago ordenados desde o momento em que foi acusado até ao término do contrato, no último verão.

«O Manchester City não pagou nenhum salário ao Sr. Mendy a partir de setembro de 2021, após o Sr. Mendy ter sido acusado de vários crimes, dos quais foi posteriormente absolvido, até ao final do seu contrato em junho de 2023. A reclamação será apresentada a um Tribunal de trabalho», referiu o representante do jogador nesta matéria, à Sky Sports.

Mendy regressou ao futebol francês e alinha agora no Lorient.