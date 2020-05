A carreira de sucesso de Benni McCarthy no FC Porto deixaram marca na história dos dragões e sonhos, muitos sonhos, na ideia dos jovens sul-africanos.

É o caso de Lyle Foster, jovem ponta de lança sul-africano do Mónaco, cedido nos primeiros meses da temporada aos belgas do Cercle Brugge, que numa visita ao Estádio do Dragão, em partida de pré-época, com o FC Porto a 27 de julho de 2019, viu bem presente nas instalações do clube a marca que o compatriota deixou na história dos dragões, onde se destacam a conquista da Liga dos Campeões e da Taça Intercontinental em 2004.

«Jogámos um amigável contra o FC Porto e digo-vos que o estádio está cheio de fotos dele, nos balneários e também noutros lugares. O Benni McCarthy é amado, muito amado lá e quando vi isso, motivou-me muito. Eu estava sentado no balneário e via uma foto dele à direita, outra à esquerda, outra no meio. Parecia que eu estava sentado ao lado do Benni, mesmo não estando ele lá», referiu o jogador numa entrevista que deu a uma marca de material desportivo.

A forma como Benni McCarthy marcou o FC Porto, inspirou o atacante de 19 anos de Cercle Brugge a tentar conseguir algo semelhante na sua carreira na Europa, até porque o antigo avançado do FC Porto foi sempre um ídolo de juventude.

«Benni foi um dos jogadores da África do Sul que tive a oportunidade de ver pessoalmente. Foi uma loucura, porque ele marcou golos magníficos», afirmou Lyle Foster.

Formado no Orlando Pirates, para a história do qual entrou ao tornar-se o mais jovem jogador a marcar um golo na equipa principal, com apenas 17 anos, Lyle Foster recorda igualmente o momento em que, ainda na África do Sul, em 2017/2018, teve um curto encontro com Benni McCarthy, na altura treinador do Cape Town City.

«Quando nós [Orlando Pirates] jogámos contra o Cape Town, ele falou comigo após o jogo e isso significou muito», referiu o jovem avançado, agora com 19 anos.