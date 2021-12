O cão de Bernardo Silva chama-se John e a culpa é do colega de equipa e futebolista do Manchester City John Stones. A revelação foi feita, em jeito de brincadeira, pelo internacional português, aos canais oficiais do City, num episódio especial com Bernardo a passear o cão pelas ruas da cidade.

«É o John, nós [ndr: Bernardo e a namorada Inês] queríamos muito ter um cão. O nome é por causa do John Stones, o meu grande amigo, porque somos muito próximos e sempre lhe disse que, se um dia tivesse um cão, chamar-lhe-ia John», começou por contar Bernardo, que já o levou duas vezes ao centro de treinos.

«Levei-o duas vezes e foi bom, mas se tiver quente e se tiver comida, está bem. Gosta de estar em casa, adora dormir. É o cão perfeito para um apartamento. Sei que o John e o Kyle [Walker] têm cães, o Cancelo e o Rúben. Nós tentamos trazê-lo à cidade às vezes, mas ele só quer estar em casa», partilhou ainda Bernardo, contando também aquela que é a sua única «superstição»: beber café com Riyad Mahrez antes dos jogos.

«Uma hora antes do jogo, a minha única superstição é: vou sempre vou buscar um café para mim e para o Riyad [Mahrez]. Bebemos o café juntos uma hora antes do jogo», disse.