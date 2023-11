O Boca Juniors confirmou, na madrugada desta segunda-feira (noite de domingo na Argentina) a saída do treinador Jorge Almirón, cerca de 24 horas depois da derrota na final da Libertadores.

Em nota oficial, o Boca explica que a decisão foi pessoalmente tomada pela equipa técnica de Almirón.

«O Boca Juniors comunica aos sócios, sócias e simpatizantes que este domingo, 5 de novembro, depois das 21 horas, Jorge Almirón informou que o seu corpo técnico, com contrato em vigor até ao fim da época, tomou a decisão pessoal de não continuar. A nossa instituição agradece os serviços prestados por todos eles e deseja-lhes os maiores sucessos para o futuro», refere o Boca.

O clube argentino foi derrotado na noite de sábado pelo Fluminense, na final da Libertadores, por 2-1, após prolongamento.

Antes do comunicado do Boca, a imprensa argentina já tinha noticiado que Almirón tinha avançado com um pedido de demissão.