Com o Real Madrid a ser apontado com um dos prováveis destinos do fenómeno norueguês Erling Haaland, adensa-se também o interesse dos media espanhóis no avançado do Borussia Dortmund.

O jornal AS, que na manchete desta terça-feira apelida Haaland de «Cyborgol», falou com Borre Steenslid, preparador físico do goleador nos tempos em que o norueguês estava no Molde e, com 17 anos, ainda se desenvolvia fisicamente.

«Ele ganhou 12 quilos de músculo em 15 meses. Uma loucura. Construímos a musculatura dele do zero. Desenhei um circuito no qual uma das etapas era esmurrar um saco e um dia partiu-o ao meio», recordou, referindo que Haaland, hoje com 1,94m, cresceu 20 centímetros em pouco tempo e que, por isso, tinha descompensações musculares. «O prato dele no refeitório era literalmente uma montanha de comida. (...) O físico dele é impressionante, mas ainda pode melhorá-lo», completou sobre o jogador de 19 anos.