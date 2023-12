O médio brasileiro Gabriel, que esteve emprestado pelo Benfica ao Botafogo até ao final deste ano, vai voltar aos encarnados.

Segundo o Globoesporte, o emblema do Rio de Janeiro até pretendia renovar a cedência e recebeu luz verde do Benfica, mas John Textor não quis levar o negócio adiante, por querer operar uma mudança no perfil do plantel para a próxima época.

Gabriel, de 30 anos, fez 34 jogos pelo Botafogo em 2023, marcou dois golos e somou cinco assistências.