Depois de quatro jogos sem qualquer derrota, o Corinthians, comandado pelo português António Oliveira, perdeu por 2-0, este sábado, diante do Flamengo.

A equipa de Tite adiantou-se no Maracanã aos 20 minutos, por Pedro, num lance em que o guarda-redes Carlos Miguel ficou muito mal visto. Já no segundo tempo, aos 63, o jovem Lorran, de apenas 17 anos, fechou as contas do jogo.

O Flamengo, que tinha sido alvo de muita contestação nos últimos dias – levava apenas uma vitória nos últimos cinco jogos –, regressa aos triunfos e sobe, à condição, à liderança do Brasileirão, com 11 pontos.

Já o Corinthians, continua com vida difícil no campeonato brasileiro: é 15.º classificado, com apenas cinco pontos em seis jogos.