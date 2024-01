Lucas Veríssimo já foi oficializado pelo Al-Duhail, do Qatar, mas continua a haver alguns assuntos pendentes entre o antigo defesa do Benfica e o Corinthians.

O internacional brasileiro esteve emprestado pelas águias ao timão na segunda metade de 2023 e preparava-se para assinar em definitivo. No entanto, com tudo fechado, acabou por rumar ao Al-Duhail.

O presidente do Corinthians veio a público criticar Veríssimo, o futebolista devolveu as críticas, e na última noite o emblema de São Paulo voltou a apresentar a sua versão dos factos.

«O Sport Club Corinthians Paulista informa que, ao contrário do que disse o atleta Lucas Veríssimo num vídeo que circulou na tarde desta terça-feira (30), o clube enviou, a 4 de janeiro de 2024, ao staff do jogador, o pré-contrato de trabalho para ser assinado. Perante a falta de resposta, uma cobrança por posicionamento foi feita pelo clube 15 dias depois (19/01)», lê-se, no comunicado.

O Corinthians foi mais longe e mostrou mesmo dois e-mails a contactar o agente do atleta, nos tais dias 4 e 19 de janeiro.

«Mais uma vez lamentamos o ocorrido, mas reforçamos que sempre defenderemos a instituição e a marca Corinthians», conclui a nota.