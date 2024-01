Lucas Veríssimo publicou uma mensagem de despedida do Benfica, na qual lamenta não ter tido espaço para ter «vivido algo mais». A caminho do Qatar, onde vai jogar no Al Duhail, o central de 28 anos recordou ainda os melhores momentos no Estádio da Luz.

«Obrigado Benfica! Por me acolher ao lado da minha família e por esse tempo maravilhoso que passamos juntos. Saio com o sentimento de que poderíamos ter vivido algo mais ou até que ficou faltando alguma coisa para fazermos diferente. Não sei, é difícil dizer. A única coisa que posso afirmar é que foi muito bom estar aqui! Vivi um sonho e realizei sonhos», destacou o jogador contratado pelo Benfica, em 2020, ao Santos.



A fechar a mensagem, o jogador renova os agradecimentos e diz que, a partir de agora, será mais um adepto da equipa de Roger Schmidt. «Então fica aqui o meu muito obrigado! E podem ter certeza que serei mais um benfiquista na torcida por vocês! Aos amigos e profissionais do clube, muito obrigado!», escreveu ainda.