Lucas Veríssimo, antigo jogador do Benfica, concedeu uma entrevista ao Globoesporte, onde abordou a saída do Corinthians e a mudança para o Al-Duhail, do Catar.

«Na semana do dia 15, quando a gente iria estrear (no Paulistão), na segunda-feira houve um contato comigo do Rubão. Ele falou que a gente iria assinar o contrato. Eu falei: "Perfeito, a gente mata isso hoje e vida que segue". Passou o dia, o clube oficializou quatro atletas, e ninguém falou nada do meu contrato. Eu cobrava o Corinthians, queria celebrar o novo contrato, meus familiares iriam até São Paulo para poder comemorar essa conquista. E, infelizmente, isso não aconteceu.»

O defesa afirma que se sentiu desprezado e desrespeitado pela equipa brasileira, tendo mesmo sido alvo de ameaças. Veríssimo negou a versão do conjunto canarinho, que alegou que o central ficou a enrolar para assinar o novo contrato.

«Com a minha família teve ameaça presencial, dedo no rosto, algo que não achei legal. Minha mulher estava com a amiga dela e chegaram dois indivíduos apontando dedo no rosto dela e perguntando: "Você é a mulher do mercenário?". Eles começaram a segui-las, tiveram que chamar o segurança.»