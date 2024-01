Além de críticas do presidente do Corinthians, Mano Menezes também falou sobre a saída de Lucas Veríssimo para o Qatar depois de ter acordo com o clube. O técnico do Timão acabou por deixar algumas «alfinetadas» ao defesa central que pertence aos quadros do Benfica.



«O Lucas Veríssimo era um jogador com o qual tínhamos tudo acordado para ficar. Tinha contrato em vigor até meio do ano, tudo estava a ser encaminhado para que ele continuasse connosco», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Mas o futebol tem as suas surpresas e tem os seus contratos. E os contratos têm de ser respeitados como eles foram acordados. O Veríssimo achou que deveria seguir a vida dele. Andamos para a frente. O futebol não dá muito tempo de ficar a olhar para trás», acrescentou ainda.



O Corinthians tinha tudo acertado com o Benfica para contratar o internacional brasileiro por oito milhões de euros. Entretanto, o Al-Duhail ofereceu nove milhões pelo defesa de 28 anos, acabando por garantir a sua contratação.