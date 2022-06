O Corinthians rescindiu contrato com Jô por mútuo acordo.Segundo o Timão, o jogador manifestou vontade de terminar o contrato com o clube que era válido até dezembro de 2023.Recorde-se que o avançado foi «apanhado» numa festa durante a derrota do Timão no terreno do Cuiabá. Jô, de 35 anos, passou seis anos e meio distribuídos por três períodos no Corinthians e é atualmente o melhor marcador da Neo Química Arena, estádio do clube.