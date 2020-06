O ex-FC Porto Evandro confirmou que está de saída do Santos depois de ter sido contratado há cerca de um ano.



«O meu empresário foi ao centro de treinos do Santos para acertar a extensão do contrato até ao final do ano. Era o meu desejo, mas o Santos ainda não se tinha decidido e pediu-me para esperar. O diretor William (Thomas) juntamente com o Jesualdo falaram da minha vontade Os meses passaram... e eu estava a jogar pouco. Fiquei com a sensação de que as minhas oportunidades de renovar estavam a diminuir. Quando apareceu o novo coronavírus, confirmou-se [a decisão de não renovar]. Se Sampaoli tivesse ficado, a situação seria outra», referiu, em entrevista à Gazeta Esportiva.



Ao fim de 23 jogos na Vila Belmiro, o médio de 33 anos está assim livre. Além de um ano no Dragão, o brasileiro conta com passagens por Estoril, Estrela Vermelha, Atlético Paranaense, Hull City, Goiás e Palmeiras.