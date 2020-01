O Flamengo prepara-se para reforçar a equipa com Thiago Maia. O médio chegou neste domingo ao Rio de Janeiro e fechar com o clube carioca, ao que tudo indica, por empréstimo do Lille.

«Não está assinado ainda, esperemos que tenha um final feliz», disse o jogador.

«Toda a gente sabia que o meu desejo é fechar com o Flamengo, espero que isso possa realizar-se nesta semana. Eu tinha recebido já no ano passado (uma sondagem), infelizmente não deu certo. Espero que dê certo agora, é um sonho da minha família, do meu pai, que infelizmente está longe. Espero transmitir da melhor forma que posso, que é jogar dentro de campo», concluiu o futebolista que o Lille contratou ao Santos a troco de 14 milhões de euros, em 2017.

«Joguei com muito portugueses no Lille, eles diziam que se eu viesse para cá jogar com ele (Jorge Jesus) iria tornar-me um dos melhores do país e do mundo. Estou muito feliz, espero que nos possamos entrosar, sabemos que o Flamengo é uma família antes de tudo, jogadores muito unidos. Eu vim para somar», acrescentou Thiago Maia .