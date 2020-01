Jorge Jesus está de partida para o Brasil e neste domingo, no aeroporto de Lisboa, explicou que regressa ao Flamengo para atingir os principais objetivos. De resto, o técnico revelou um pacto com os jogadores.

«Já estou mais habituado a ir embora. A minha mentalidade era de regressar rapidamente quando saí a primeira vez», disse aos jornalistas, antes de embarcar.

«Agora já não penso assim. Vou para um clube no qual fiz a minha melhor época de sempre e nunca tive nenhum clube que me acarinhasse tanto como os adeptos do Flamengo», prosseguiu.

Quanto às principais metas, o técnico foi claro: «Ganhar a Libertadores, ser campeão [brasileiro], ser campeão do mundo, porque faltou esse título. Não é fácil porque jogamos contra a melhor equipa da Europa, que é quem normalmente quem chega à final.»

O treinador contou depois no que ele e os jogadores do Flamengo conversaram após o duelo com o Liverpool. Quando perdemos a final do Mundial de Clubes houve logo um pacto da equipa com o treinador a dizer que íamos voltar para o ano.»

O Flamengo já está a disputar o Estadual Carioca, mas ainda sem o plantel principal.

«Os primeiros jogos ainda vão ser efetuados pelos sub-20. O plantel principal só chega dia 27 e só a partir daí vamos começar a trabalhar. As três quatro primeiras jornadas serão efetuadas pelos sub-20», afirmou Jesus, que negou qualquer crise diretiva no clube do Rio de Janeiro.