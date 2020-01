Jorge Jesus está de partida para o Brasil e neste domingo falou aos jornalistas, no aeroporto de Lisboa. Questionado sobre a liga portuguesa, o técnico respondeu que não sabe «se o campeonato está resolvido», mas acha que as valias individuais do Benfica são melhores.

«Mantêm-se as três equipas mais fortes, mas sou um pouco tendencioso em dizer que as três equipas não estão tão fortes como estavam», disse Jorge Jesus, para depois deixar uma reflexão. «Pergunto-vos: digam um bom jogador estrangeiro das três grandes equipas. Não digo português, digam um estrangeiro! Weigl? Isso foi uma contratação...»

Colocado perante o facto de o Benfica, com sete pontos de vantagem, poder pensar mais além do campeonato, ou seja, na Liga Europa, o treinador do Flamengo declarou: «Os responsáveis do Benfica é que sabem.»

JJ completou de seguida: «O Benfica tem a melhor qualidade individual. Nos jogos que vi com o Sporting, não sendo a melhor equipa coletivamente, nas horas decisivas os melhores jogadores têm mais importância.»

