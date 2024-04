James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, já pensa no final de carreira e admitiu, no seu canal de Twitch, a hipótese de pendurar as chuteiras após o Mundial 2026.

«A ideia é jogar o Mundial e pensar bem as coisas. Quero retirar-me numa competição grande ou numa equipa boa, por isso aproveitem bem e vejam-me nestes três anos, que talvez sejam os últimos. Ainda não sei, estou a pensar bem. Se me sentir bem física e mentalmente para jogar mais um ano ou dois, irei fazê-lo, mas ainda não sei. Nestes três anos muitas coisas podem acontecer», disse.

Em 2026, James, hoje com 32 anos, espera guiar a Colômbia a um novo Mundial, depois de ter falhado a prova em 2022. O médio, que jogou ainda no Real Madrid e no Mónaco, entre outros, representa atualmente o São Paulo, onde soma um golo e uma assistência em quatro jogos pela equipa brasileira.