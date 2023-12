Depois da vitória frente ao Fluminense, Abel falou sobre o seu futuro no Palmeiras, mas não só: o técnico português criticou, por exemplo, o relvado do Allianz Parque, casa do verdão.

«Já que dizem que sou chato, digo que este relvado tem de ser trocado urgentemente. Não quero saber que vai pagar, se a WTorre ou o Palmeiras, não quero saber. Este relvado não está em condições de continuar a jogar futebol, neste momento é um risco para as lesões de jogadores. Se eu estivesse no lugar do Diniz [treinador do Fluminense], teria feito exatamente o que ele fez [rodar a equipa]», começou por dizer, citado pelo Globoesporte.

«O Cícero [diretor do futebol do Palmeiras] sabe como sou exigente. Se querem melhorar as condições do futebol brasileiro, há duas coisas que urge fazer: descanso mínimo de três para jogar no quarto e a qualidade do relvado, sintético ou não. Este relvado quando está top, é bom. O Palmeiras não consegue ter aqui um relvado natural, porque entendo que os concertos são, sim, uma receita. Se me perguntarem, claro que prefiro o relvado natural, mas não dá para ter aqui», continuou.

Recentemente, diga-se, o Allianz Parque recebeu um concerto da cantora norte-americana Taylor Swift: «O que não podemos é ter um relvado cheio de coisinhas do espetáculo da Taylor Swift, a quantidade de bebias e tudo mais que deve cair ali dentro. O futebol brasileiro é muito intenso e exigente, e os espetáculos também. Se eram dez anos de garantia, isso então era nos Países Baixos, onde jogam a cada 15 dias sem a poluição de São Paulo, os espetáculos daqui, os jogos todos daqui. Infelizmente a garantia não é de dez anos. Não dá para jogar mais aqui. Se jogar, vêm as lesões. Se vierem as lesões, eu avisei.»