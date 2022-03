Renzo Saravia foi oficializado, esta terça-feira, como reforço do Botafogo.



O internacional argentino assinou contrato com o Fogão até final de 2022, informa o clube brasileiro.



Formado no Belgrano, o lateral-direito chegou à Europa pela porta do FC Porto, clube que o recrutou ao Racing. No Dragão o jogador de 28 anos não convenceu Sérgio Conceição, tendo disputado apenas seis jogos.



Saravia esteve cedido pelos dragões ao Internacional nos últimos dois anos e regressou à Invicta em janeiro, mas acabou por ser dispensado - nem sequer foi inscrito na Liga - e voltar ao Brasil.



Lembre-se que o próximo treinador do Botafogo pode ser o portugês Luís Castro, depois de confirmada a sua saída do Al Duhail.