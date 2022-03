O Al Duhail anunciou este domingo ter chegado a acordo com Luís Castro para a rescisão por mútuo acordo do contrato entre as partes, tendo justificado que aceitou o pedido do treinador português para sair, de forma a negociar com um clube brasileiro.

«A direção do clube decidiu dar resposta à vontade do treinador Luís Castro de rescindir o seu contrato com a equipa principal de futebol por mútuo consentimento face à relação distinta entre as duas partes e por estar satisfeito com o período em que assumiu as suas funções técnicas na liderança da equipa, após o treinador receber uma oferta de um dos clubes da Liga Brasileira», lê-se na nota do emblema do Qatar.

The Club's Management Agrees to Castro's Desire to Leave https://t.co/OfcvWLZtRT pic.twitter.com/vem4pPDIjd — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) March 13, 2022

Luís Castro cumpre o último dia de trabalho no Al Duhail a18 de março, ficando depois disso livre para negociar. Recorde-se que o português é fortemente desejado pelo Botafogo, como já admitiu o proprietário John Textor.

No final de fevereiro, o Maisfutebol já tinha dado conta das negociações do clube brasileiro com o treinador luso, que esteve perto de assumir o Corinthians, que é agora liderado por Vítor Pereira. O clube qatari também já tinha confirmado as propostas pelo técnico, embora desejasse que o contrato fosse cumprido até ao final.

Aos 60 anos, Luís Castro deverá assumir a terceira experiência no estrangeiro, depois de Shakhtar e do Al Duhail.

Em Portugal, antes de assumir a coordenação do futebol de formação do FC Porto, treinou no Águeda, Mealhada, Estarreja, Sanjoanense e Penafiel. Levou a equipa B dos dragões à conquista da II Liga, tendo ainda assumido o comando técnico da equipa principal.

Em 2016/17, ingressou no Rio Ave, seguindo-se o Chaves e o V. Guimarães.