O Palmeiras quer continuar com Abel para além de 2024, ano em que o vínculo do treinador expira. A presidente do clube, Leila Pereira, adiantou ainda que o técnico ainda não confirmou se continua ou não no Verdão para além do próximo ano.



«O Abel tem contrato até dezembro de 2024. Conversei com ele, tenho um desejo muito grande que ele fique comigo até ao fim do meu segundo mandato, se eu for reeleita. Ele não diz que sim nem que não, mas vejo-o muito feliz aqui no Palmeiras», disse, citado pelo Globo Esporte.



A líder máxima do clube considerou ainda que o português «é o maior treinador da história do Palmeiras, mas que não tem obrigação de vencer todos os campeonatos».



Lembre-se que Abel tem vários títulos conquistados no Palmeiras, entre eles duas Libertadores, um Brasileirão, uma Supertaça brasileira e uma Taça do Brasil.