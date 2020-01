Rudi Garcia, técnico do Lyon, reconheceu que Bruno Guimarães, jogador por quem o Benfica apresentou proposta de 20 milhões de euros, poderá acrescentar valor ao plantel da equipa francesa.

«[Bruno Guimarães] pode jogar como médio à frente frente da defesa ou no corredor. Ele tem muitas qualidades técnicas. Tem um perfil muito interessante», explicou em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Toulouse.

Lyon diz que cláusula do At. Madrid sobre Bruno Guimarães é ilegal

Recorde-se que para além do Lyon e do Benfica, também o Arsenal e mais recentemente o Atlético de Madrid têm sido associados ao jogador que se encontra ao serviço da seleção olímpica do Brasil.