A uma semana da final da Taça dos Libertadores, que opõe o Palmeiras ao Santos num duelo 100 por cento brasileiro, o treinador português Abel Ferreira surpreendeu 11 adeptos do «Verdão», com convites para assistir ao vivo ao duelo.

A oportunidade dada pelo clube aos associados teve Abel como elo de ligação: o técnico luso contactou 11 sócios do Palmeiras por videochamada, deixando alguns deles visivelmente emocionados.

Em nota oficial no seu sítio, o Palmeiras explica que os critérios de seleção dos sócios/adeptos para obterem credencial para o jogo a disputar às 20 horas do próximo sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro, foram a «assiduidade nos jogos do Palmeiras, tempo de contribuição com o Avanti, além do esforço para manter a mensalidade em dia e estar com o Verdão durante a pandemia».