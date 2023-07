O Goiás empatou, na última madrugada, sem golos frente ao Atlético Mineiro, numa partida da 15.ª jornada do Brasileirão.



O conjunto orientado por Armando Evangelista esteve por cima da partida e jogou os minutos finais com mais um jogador em virtude da expulsão de Guilherme Arana, mas não conseguiu chegar ao golo. O técnico português tem duas vitórias em seis jogos à frente do Esmeraldino.



Com este nulo, o Goiás continua em zona de despromoção, no 17.º lugar. Por sua vez, o Galo é 12.º colocado.



Os melhores momentos da partida: