No segundo jogo pelo Santos, Jesualdo Ferreira conquistou a primeira vitória. Foi esta segunda-feira frente ao Guarani, por 2-1, em Campinas, para o Campeonato Paulista.

O Santos abriu o marcador aos 22 minutos, mas viu o Guarani empatar aos 65. O tento da vitória do Santos acabou por ser um autogolo de Pablo já nos descontos.

Com esta vitória, o Santos passa a somar quatro pontos e sobe à liderança isolada do Grupo A da primeira fase do Campeonato Paulista, com um ponto de vantagem sobre os segundos classificados, Ponte Preta e Oeste.

Já o Guarani, que permanece com três pontos, é segundo classificado no Grupo D, com menos um ponto do que o líder, o Corinthians, e mais dois pontos do que Ferroviária e Bragantino.

