O ex-futebolista brasileiro João Paulo, atualmente com 40 anos, é procurado pela polícia de São Paulo devido à suspeita de matar um vigilante de uma agência do Banco do Brasil.

O crime aconteceu no dia 10 de outubro, quando o funcionário fazia uma ronda no telhado da agência bancária e deparou-se com dois homens armados, tendo sido baleado na cabeça, acabando por morrer no local.

O antigo jogador, que representou clubes como o Guarani, Paulista, Santo André e Audax, foi reconhecido por outro vigilante e agora é procurado pela polícia local, havendo já um mandado de prisão para o ex-futebolista.

A defesa de João Paulo já veio a público alegar a sua inocência, afirmando a existência de um recibo de um restaurante onde o antigo jogador estava na data do sucedido, e questionou ainda o reconhecimento fotográfico realizado, alegando que o seu cliente possui um grave problema no joelho, que o impede subir os muros do banco, como é possível visualizar nas imagens de videovigilância que captaram os assaltantes.