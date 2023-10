Substituído nos descontos da vitória do Real Madrid no reduto do Barcelona (2-1), Vinicius Júnior foi assobiado pelos adeptos catalães e ouviu insultos racistas enquanto deixava o relvado lentamente e com aplausos dirigidos ao setor visitante.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver os adeptos blaugrana a vaiarem o internacional brasileiro, que é repetidamente chamado de «macaco». Uma pessoa atira um objeto amarelo que se assemelha a uma banana, segundo o jornal Marca.

Refira-se que, na passada jornada do campeonato espanhol, Vini Jr. também sofreu insultos racistas no Ramón Sánchez Pizjuán.

Segundo a Marca, a Liga espanhola está a investigar os incidentes.

De resto, o Barcelona também já reagiu e informou que vai averiguar o que aconteceu nas bancadas. «O Barcelona defenderá sempre os valores do futebol e do desporto como o respeito pelo adversário e investigaremos qualquer insulto racista que possa ter ocorrido esta tarde durante o jogo contra o Real Madrid.»