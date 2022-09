O Flamengo empatou na tarde deste domingo na receção ao Ceará, comandado pelo ex-futebolista do FC Porto, Lucho González, em duelo da 25.ª jornada do Brasileirão.

Depois do empate do líder Palmeiras na última noite, os rubro-negros não aproveitaram para reduzir distâncias, num jogo em que chegaram a estar em desvantagem, mas no qual também não aproveitaram a superioridade numérica durante meia hora.

O Ceará, no segundo jogo de Lucho no comando técnico, chegou à vantagem pelo experiente avançado Jô, ao minuto 45.

Dorival Júnior fez quatro substituições ao intervalo em busca de mudar o rumo dos acontecimentos e Gabriel Barbosa conseguiu o empate, ao minuto 53.

O golo de Gabriel Barbosa:

Pouco depois, Jô, autor do golo do Ceará, foi expulso com vermelho direto ao minuto 62, mas o Flamengo não conseguiu a reviravolta no marcador e também acabou com dez homens em campo. Tal como na equipa visitante, o autor do golo do Flamengo, Gabriel Barbosa, foi expulso, por acumulação de amarelos, em tempo de compensação.

Com este resultado, o Flamengo segue agora com 44 pontos, no segundo lugar, a sete do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira. Quem pode aproveitar este desfecho é o Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, que tem 42 pontos e menos um jogo, entrando em campo ainda na noite deste domingo, ante o Internacional (20h00), equipa que também tem a mesma pontuação.

A meio da semana, à 01h30 de quinta-feira, dia 8 (hora de Portugal Continental), o Flamengo joga a segunda mão das meias-finais da Libertadores, com a receção ao Veléz. Os brasileiros têm vantagem de 4-0 obtida na Argentina.