O Botafogo perdeu em casa com o Flamengo por 1-0, em jogo da 24.ª jornada do Brasileirão.

Com o ex-Benfica Everton em campo nos 90 minutos, o médio chileno Arturo Vidal apontou o único golo do jogo, à passagem dos 58 minutos.

O «fogão», treinado por Luís Castro, não ganhou nos últimos cinco jogos e está no 14.º lugar do campeonato brasileiro com 27 pontos, mais dois do que a primeira equipa imediatamente abaixo da linha de água, que é treinada por outro português (António Oliveira) e que empatou sem golos na receção ao Santos.

Quanto aos lugares do topo, o Flamengo é agora segundo classificado. Ultrapassou o Fluminense, que na véspera empatou com o líder Palmeiras, e tem 43 pontos, menos sete do que a equipa de Abel Ferreira.