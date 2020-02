O avançado Bruno Henrique, uma das figuras maiores do Flamengo de Jorge Jesus, lesionou-se esta madrugada durante a primeira mão do encontro com o Independiente, da primeira mão da Supertaça Sul-Americana. O jogador saiu do encontro de maca e do estádio foi transportado ao hospital de ambulância, fazendo temer uma lesão grave e uma consequente longa paragem.

O Flamengo anunciou entretanto que os exames mostraram que se tratou apenas de um traumatismo, excluindo a existência de uma fratura, e o próprio jogador deixou uma mensagem a tranquilizar e agradecer aos adeptos.

Veja aqui: