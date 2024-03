Neymar está no Vila Belmiro a assistir à final do Paulistão, o campeonato estadual de São Paulo, entre o Santos, clube onde foi formado, e o Palmeiras, de Abel Ferreira.

O avançado do Al Hilal, de Jorge Jesus, está lesionado e foi até ao Brasil para ser a grande figura da cerimónia de abertura do jogo decisivo do campeonato paulista.

O jogador, de 32 anos, levou a taça até ao relvado, onde disse que tem saudades de jogar no Vila Belmiro. Neymar chegou à Baixada Santista de helicóptero e esteve ainda no balneário do Santos, antes de assistir ao jogo nas bancadas do estádio.