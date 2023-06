Momento difícil para Renato Paiva no Brasil. O Bahia empatou, este sábado, na visita a casa do Fortaleza e chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitórias.



Com este empate o Bahia é 15.º com oito pontos em nove jogos, apenas um lugar acima da primeira equipa em zona de despromoção. No entanto, a equipa do técnico português pode mesmo concluir a jornada na parte inferior da tabela classificativa dependendo do que fizeram Cuiabá, Goiás e Vasco da Gama.



Lembre-se que o Cuiabá, de António Oliveira, visita este domingo o Goiás enquanto o Palmeiras, de Abel, recebe o Coritiba. Por sua vez, o Bragantino, de Caixinha, visita o Maracanã.

Ainda este sábado, o Cruzeiro, de Pepa, recebe o Atlético de Mineiro enquanto o líder Botafogo, de Luís Castro, visita o Athletico Parananese.

Veja os melhores momentos do Fortaleza-Bahia: