O São Paulo conquistou pela primeira vez na história a Taça do Brasil.



No duelo as duas mãos contra o Flamengo, o Tricolor Paulista venceu por 1-0 no Maracanã e na última noite, empatou a uma bola no Morumbi, confirmando a conquista do troféu. O Mengão até marcou primeiro por Bruno Henrique (44m), mas Rodrigo Nestor ainda antes do intervalo (45+3) igualou a contenda.



Dorival Júnior, que havia orientado com sucesso o Flamengo no ano anterior, foi o grande obreiro de um título inédito conquistado pelo São Paulo.



Resumo do jogo: