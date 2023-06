O Bragantino recebeu e venceu o Goiás na noite de domingo, por 2-0, num duelo de treinadores portugueses em que Pedro Caixinha levou a melhor sobre Armando Evangelista.

Os golos do triunfo da equipa de Bragança Paulista foram apontados por Eduardo Sasha e Sorriso, aos sete e aos 45+2 minutos, respetivamente.

Depois do triunfo por 4-0 sobre o Flamengo, o Bragantino somou a segunda vitória seguida e fecha a jornada 12 do Brasileirão no sétimo lugar, com 20 pontos, a dez do líder Botafogo, de Luís Castro, que horas antes venceu na visita ao Palmeiras de Abel Ferreira.

O Goiás é 17.º classificado, com 11 pontos, em zona de descida, a um ponto do Cuiabá, que é 16.º com 12 e a primeira equipa em zona de salvação. Acima, Corinthians e Bahia também somam 12 pontos cada.