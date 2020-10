O Brighton garantiu a contratação do avançado anglo-ganês Danny Welbeck, num contrato válido por uma temporada, confirmou este domingo o clube que disputa a Premier League.

O jogador de 29 anos, que tinha rescindido no início do mês com o Watford, que descera ao Championship, era um jogador livre e vai assim manter-se em ação no principal campeonato inglês de futebol.

Welbeck, que fez maior parte da carreira entre Manchester United e Arsenal, conhece novo desafio numa carreira que teve ainda passagens no Preston North End e Sunderland.

No Brighton, o internacional inglês vai vestir a camisola número 18 e é expectável que esteja às ordens do treinador Graham Potter na próxima segunda-feira, dia 26, para a receção ao West Bromwich.