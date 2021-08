Decorria o minuto 63 no Tottenham-Arsenal de domingo quando o futebolista inglês Bukayo Saka foi recebido com uma ovação por parte dos adeptos dos spurs, no particular de pré-época ganho pela equipa do português Nuno Espírito Santo (1-0).

Saka entrou para o lugar de Aubameyang quando várias centenas de adeptos do Tottenham assinalaram a entrada do extremo do Arsenal, num momento que serviu como que de redenção após os acontecimentos no Euro 2020.

Na final do Europeu, em Wembley, Saka viu Donnarumma defender a grande penalidade decisiva do lado de Inglaterra, que perdeu contra a Itália na final. Depois disso, lamentou ter recebido várias mensagens de ódio e insultos.

A polícia inglesa também efetuou detenções por comentários racistas publicados nas redes sociais, dirigidos a Bukayo Saka, Marcus Rashford e Jadon Sancho.