A polícia inglesa já deteve cinco adeptos e promete continuar a rastrear e identificar todos os comentários racistas publicados nas redes sociais dirigidos a Marcus Rashford, Bukayo Saka e Jadon Sancho, os jogadores de cor da seleção inglesa que falharam os respetivos penáltis na final do Euro2020.

As redes sociais foram inundadas por insultos, quase todos de teor racista, dirigidas aos referidos jogadores e a polícia anunciou que vai ser implacável com os prevaricadores. «Se te identificarmos que és tu que estás por trás deste crime, vamos perseguir-te e vai enfrentar as terríveis consequências das tuas ações vergonhosas», anunciou o oficial da polícia Mark Roberts em conferência de imprensa.

A última detenção foi feita ela polícia de Cheshire que deteve um homem de 42 anos, da localidade de Runcorn, por suspeitas de ter publicado ameaças e insultos de teor racista. O referido adepto acabou por sair em liberdade, mas vai ter de responder em tribunal.

Mark Roberts está preocupado com o número crescente de insultos racistas provenientes de várias zonas do país. «A nossa seleção inglesa teve um comportamento exemplar durante o torneio, comportaram-se com profissionalismo e dignidade. Fico enojado com a forma com que estes indivíduos pensam que é aceitável dirigir estes abusos aos jogadores, ou a qualquer outra pessoa», comentou.

O polícia responsável pelo futebol disse ainda que a investigação está a prosseguir com o intuito de identificar mais autores de mensagens racistas, numa colaboração estreia com as diversas redes sociais, nomeadamente o Facebook, Instagram e Twitter.